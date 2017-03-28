Житель Омской области пойдёт под суд за жестокое убийство сожительницы

В Тарском районе Омской области в суд направлено уголовное дело в отношении 45-летнего Аняса Хайбулина. Он обвиняется в убийстве своей сожительницы и причинении тяжкого вреда здоровью её дочери.

Тарский межрайонный прокурор Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего Аняса Хайбулина. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве.

По мнению следствия, 12 января 2017 года в селе Большие Туралы Тарского района Хайбулин выпивал вместе со своей сожительницей. Во время ссоры он нанёс ей многочисленные ранения кухонным ножом, от которых женщина погибла.

После чего он увидел, что на кухню зашла дочь омички. Подозреваемый толкнул её на пол и ударил ножом в спину. Хайбулин признал вину в совершении преступлений. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.