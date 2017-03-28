В Омске ночью пожарные два часа тушили сауну СК "Юность"
Происшествия  •  28 марта 2017, 10:50  •  печать

В Омске ночью пожарные два часа тушили сауну СК "Юность"

Автор:

Сегодня ночью загорелась сауна, расположенная на улице Богдана Хмельницкого. Возгорание тушили 15 человек личного состава почти два часа.

Сегодня, 28 марта, в 1:13 на улице Богдана Хмельницкого загорелась кирпичная баня-сауна размером 4x10 метров. По информации "Вечернего Омска", возгорание произошло в СК "Юность".

На место происшествия выехали 3 пожарных машины, 15 человек личного состава, а также три звена газодымозащитной службы. К моменту прибытия спасателей сауна уже горела изнутри, здание было плотно задымлено.

Пожар ликвидировали через 1 час 41 минуту. В результате происшествия оказалась повреждена и разобрана внутренняя отделка сауны, а также закопчены стены в коридоре здания. В настоящее время причина и материальный ущерб устанавливаются.

Теги  •  #пожар #сауна #стадион Юность

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омской области умирает больше людей, чем рождается  •  сегодня, 12:33
Центр Омска остался без света  •  сегодня, 12:09
В апреле на свободу может выйти Юрий Гамбург  •  сегодня, 11:39
LIVE: "Особенности приёмной кампании - 2017"  •  сегодня, 11:27  •    •  Live
Омские лесхозы готовятся встретить пожароопасный сезон с изношенной техникой  •  сегодня, 11:16
В Омской области начали производить "ждунов" из берёзы  •  сегодня, 11:08
Еще новости
Иети шоу 240х400