В Омске ночью пожарные два часа тушили сауну СК "Юность"

Сегодня ночью загорелась сауна, расположенная на улице Богдана Хмельницкого. Возгорание тушили 15 человек личного состава почти два часа.

Сегодня, 28 марта, в 1:13 на улице Богдана Хмельницкого загорелась кирпичная баня-сауна размером 4x10 метров. По информации "Вечернего Омска", возгорание произошло в СК "Юность".

На место происшествия выехали 3 пожарных машины, 15 человек личного состава, а также три звена газодымозащитной службы. К моменту прибытия спасателей сауна уже горела изнутри, здание было плотно задымлено.

Пожар ликвидировали через 1 час 41 минуту. В результате происшествия оказалась повреждена и разобрана внутренняя отделка сауны, а также закопчены стены в коридоре здания. В настоящее время причина и материальный ущерб устанавливаются.