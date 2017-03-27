Омич купил бытовую технику на деньги с кредитной карты пенсионерки
Происшествия  •  27 марта 2017, 17:55, последнее обновление 27 марта 2017, 18:09  •  печать

Омич купил бытовую технику на деньги с кредитной карты пенсионерки

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В Омске пойдёт под суд 23-летний житель Азовского района. Он обвиняется в краже денег у пенсионерки.

В Азовском районе завершено расследование уголовного дела, связанного с хищением денег с банковской карты, принадлежащей пенсионерке. Женщина обратилась в полицию после того, как на её имя пришло уведомление о просроченном платеже.

В ходе предварительного расследования было установлено, что потерпевшая оформляла договор займа в банке, вместе с которым ей выдали кредитную карту с лимитом в 30 тыс. руб. Омичка решила, что не нуждается в этих средствах и собралась избавиться от карты. В это время её 23-летний сосед развёл костер на территории своего участка. Женщина попросила его уничтожить кредитку, отдав саму карту и реквизиты к ней, в том числе и конверт с ПИН-кодом. Молодой человек пообещал, что сделает это, однако активировал её, снял все наличные и купил себе бытовую технику.

Во время расследования подозреваемый возместил пенсионерке причинённый ущерб. В настоящее время утверждено обвинительное заключение, уголовное дело передано в суд.

Теги  •  #банковская карта #кража #пенсионерка #уголовное дело

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Комментарии
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Анна Орлова  •  27 марта 2017, 18:41

Жалко пенсионеров - им так сложно разобраться во всех этих картах и пин-кодах. Банки могли бы не пихать свои карты в довесок деревенским бабушкам, которые сами не разберутся, как этим пользоваться.

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Юля Пучкова  •  27 марта 2017, 18:04

Пенсионерка сама спровоцировала соседа на хищение, отдав ему карточку со всеми реквизитами. Хотя порядочный человек не воспользовался бы этим.

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