Омич купил бытовую технику на деньги с кредитной карты пенсионерки

В Азовском районе завершено расследование уголовного дела, связанного с хищением денег с банковской карты, принадлежащей пенсионерке. Женщина обратилась в полицию после того, как на её имя пришло уведомление о просроченном платеже.

В ходе предварительного расследования было установлено, что потерпевшая оформляла договор займа в банке, вместе с которым ей выдали кредитную карту с лимитом в 30 тыс. руб. Омичка решила, что не нуждается в этих средствах и собралась избавиться от карты. В это время её 23-летний сосед развёл костер на территории своего участка. Женщина попросила его уничтожить кредитку, отдав саму карту и реквизиты к ней, в том числе и конверт с ПИН-кодом. Молодой человек пообещал, что сделает это, однако активировал её, снял все наличные и купил себе бытовую технику.

Во время расследования подозреваемый возместил пенсионерке причинённый ущерб. В настоящее время утверждено обвинительное заключение, уголовное дело передано в суд.