Омич на Honda в Новосибирске сбил шесть припаркованных авто

35-летний житель Омска устроил крупное ДТП в Новосибирске. Мужчина врезался в две Toyota и две "Газели", а также в Subaru и Nissan, которые стояли в парковочных карманах.

Вчера, 26 марта, пресс-служба УМВД России по Новосибирской области сообщила о ДТП. В период с 9:20 до 10:00 35-летний омич ехал за рулём Honda Civic по улице Виталия Потылицына в Новосибирске. Напротив дома № 7/3 мужчина врезался в припаркованную Toyota Vitz, после чего поехал дальше.

Однако через 150 метров омич поочередно столкнулся с Infiniti, Subaru Forester, Nissan X-Trail и двумя "Газелями". Все автомобили стояли в парковочных карманах.

Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками ДПС, которые преследовали его автомобиль. На виновника столкновений составлены протоколы за отказ от медицинского освидетельствования, а также за попытку покинуть место ДТП. Также ему придется компенсировать владельцам автомобилей причинённый ущерб.