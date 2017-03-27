Омич на Honda в Новосибирске сбил шесть припаркованных авто

Вчера, 26 марта, пресс-служба УМВД России по Новосибирской области сообщила о ДТП. В период с 9:20 до 10:00 35-летний омич ехал за рулём Honda Civic по улице Виталия Потылицына в Новосибирске. Напротив дома № 7/3 мужчина врезался в припаркованную Toyota Vitz, после чего поехал дальше.
Однако через 150 метров омич поочередно столкнулся с Infiniti, Subaru Forester, Nissan X-Trail и двумя "Газелями". Все автомобили стояли в парковочных карманах.
Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками ДПС, которые преследовали его автомобиль. На виновника столкновений составлены протоколы за отказ от медицинского освидетельствования, а также за попытку покинуть место ДТП. Также ему придется компенсировать владельцам автомобилей причинённый ущерб.
Ясно, что пьяный был, если отказался от освидетельствования. "Попал" он прилично.
Товарищ видно был совсем не в адеквате. Хорошо, что вовремя его задержали.
Главное, задержали. Но неужели только штрафом отделается? Ведь снова пьяным сядет за руль.