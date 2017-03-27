Омич на Honda в Новосибирске сбил шесть припаркованных авто
Происшествия  •  27 марта 2017, 13:02, последнее обновление 27 марта 2017, 13:14  •  печать

Омич на Honda в Новосибирске сбил шесть припаркованных авто

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35-летний житель Омска устроил крупное ДТП в Новосибирске. Мужчина врезался в две Toyota и две "Газели", а также в Subaru и Nissan, которые стояли в парковочных карманах.

Вчера, 26 марта, пресс-служба УМВД России по Новосибирской области сообщила о ДТП. В период с 9:20 до 10:00 35-летний омич ехал за рулём Honda Civic по улице Виталия Потылицына в Новосибирске. Напротив дома № 7/3 мужчина врезался в припаркованную Toyota Vitz, после чего поехал дальше.

Однако через 150 метров омич поочередно столкнулся с Infiniti, Subaru Forester, Nissan X-Trail и двумя "Газелями". Все автомобили стояли в парковочных карманах.

Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками ДПС, которые преследовали его автомобиль. На виновника столкновений составлены протоколы за отказ от медицинского освидетельствования, а также за попытку покинуть место ДТП. Также ему придется компенсировать владельцам автомобилей причинённый ущерб. 

Теги  •  #ДТП #Новосибирск #омич

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Комментарии
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Николай Каринин  •  27 марта 2017, 13:46

Ясно, что пьяный был, если отказался от освидетельствования. "Попал" он прилично.

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Анна Мишина  •  27 марта 2017, 13:33

Товарищ видно был совсем не в адеквате. Хорошо, что вовремя его задержали.

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Марина  •  27 марта 2017, 14:42

Главное, задержали. Но неужели только штрафом отделается? Ведь снова пьяным сядет за руль.

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