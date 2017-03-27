Жительница Омской области пойдёт под суд за фиктивную прописку мигрантов в своём доме

В Павлоградском районе Омской области направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в фиктивной прописке двух жителей Узбекистана.

Прокурор Павлоградского района Омской области утвердил обвинение в отношении 49-летней Людмилы Бражник. Она обвиняется в фиктивной постановке на учёт двух жителей Узбекистана.

Напомним, как уже писал "Омск Здесь", поводом для возбуждения уголовного дела стали результаты проверки соблюдения миграционного законодательства, проведённой прокуратурой Павлоградского района Омской области. Людмиле Бражник принадлежит частный дом в селе Хорошки Павлоградского района. В январе 2017 года она зарегистрировала в нём двух мигрантов, но жилплощадь предоставлять им не собиралась. Во время прокурорской проверки мигрантов в доме не оказалось.

Свою вину омичка признала в полном объёме. В настоящее время дело передано в суд.