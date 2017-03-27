В омском дворе сгорел Nissan

Накануне в одном из дворов на улице Путилова сгорел автомобиль Nissan. Возгорание произошло в тёмное время суток. Как пояснили "Омск Здесь" в ГУ МЧС России по Омской области, к тушению японского автомобиля привлекалось восемь человек и две единицы техники.

В комментариях пользователи социальных сетей спорят, что от поджога могло бы спасти гаражное хранение. Многие омичи утверждают, что и гаражные боксы вскрывают не реже, чем устраиваются поджоги техники.