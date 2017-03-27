В омском дворе сгорел Nissan
Происшествия  •  27 марта 2017, 07:30, последнее обновление 27 марта 2017, 10:08  •  печать

В омском дворе сгорел Nissan

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Неизвестные сожгли японский автомобиль на улице Путилова.

Накануне в одном из дворов на улице Путилова сгорел автомобиль Nissan. Возгорание произошло в тёмное время суток. Как пояснили "Омск Здесь" в ГУ МЧС России по Омской области, к тушению японского автомобиля привлекалось восемь человек и две единицы техники.

 

В комментариях пользователи социальных сетей спорят, что от поджога могло бы спасти гаражное хранение. Многие омичи утверждают, что и гаражные боксы вскрывают не реже, чем устраиваются поджоги техники.

Теги  •  #Nissan #поджог #фото

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  27 марта 2017, 09:25

Если это поджог, то хозяину нужно думать, кому и чем он так насолил, ведь не у всех загораются машины ночью.

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