В омском дворе скорая помощь застряла в яме

В социальных сетях омичи делятся фотографиями машины скорой медицинской помощи, застрявшей в яме в одном из дворов на улице Волкова в Советском округе. "ГАЗель" пыталась проехать к дому № 13, но угодила в западню. Из-за растаявшего снега при въезде во двор образовалась яма.
В комментариях местные жители сообщили, что из-за давней коммунальной аварии в данном месте образовалась яма. Повреждён оказался и асфальт. Знающие люди объезжают это место, иначе в яме можно застрять.
Не знаешь брода, не лезь в воду, теперь это актуально и на дорогах наших городов, если трассу еще как-то ремонтируют, то глухие дворы на последнем месте в очереди за ремонтом.
Яркий пример современных дворовых проездов, и это машина с большими колесами, а как низкохрдным то быть
Хоть бы обозначили эту яму как-нибудь. Местные-то привыкли, а остальным как быть? Ремонтировать, похоже, не спешат.
В очередной раз убеждаешься, что наши дороги могут поразить бывал водителей.