В омском дворе скорая помощь застряла в яме

В одном из дворов в Советском округе Омска машина скорой медицинской помощи не смогла преодолеть яму с водой.

В социальных сетях омичи делятся фотографиями машины скорой медицинской помощи, застрявшей в яме в одном из дворов на улице Волкова в Советском округе. "ГАЗель" пыталась проехать к дому № 13, но угодила в западню. Из-за растаявшего снега при въезде во двор образовалась яма.

В комментариях местные жители сообщили, что из-за давней коммунальной аварии в данном месте образовалась яма. Повреждён оказался и асфальт. Знающие люди объезжают это место, иначе в яме можно застрять.