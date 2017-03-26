В омском дворе скорая помощь застряла в яме
Происшествия  •  26 марта 2017, 17:03, последнее обновление 26 марта 2017, 18:03  •  печать

В омском дворе скорая помощь застряла в яме

Автор:

В одном из дворов в Советском округе Омска машина скорой медицинской помощи не смогла преодолеть яму с водой.

В социальных сетях омичи делятся фотографиями машины скорой медицинской помощи, застрявшей в яме в одном из дворов на улице Волкова в Советском округе. "ГАЗель" пыталась проехать к дому № 13, но угодила в западню. Из-за растаявшего снега при въезде во двор образовалась яма.

 

В комментариях местные жители сообщили, что из-за давней коммунальной аварии в данном месте образовалась яма. Повреждён оказался и асфальт. Знающие люди объезжают это место, иначе в яме можно застрять.

Теги  •  #скорая помощь #фото #яма

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Алёна Ярошевич  •  26 марта 2017, 20:03

Не знаешь брода, не лезь в воду, теперь это актуально и на дорогах наших городов, если трассу еще как-то ремонтируют, то глухие дворы на последнем месте в очереди за ремонтом.

Ответить
Таисия Петрова  •  26 марта 2017, 18:47

Яркий пример современных дворовых проездов, и это машина с большими колесами, а как низкохрдным то быть

Ответить
Анна Орлова  •  26 марта 2017, 18:41

Хоть бы обозначили эту яму как-нибудь. Местные-то привыкли, а остальным как быть? Ремонтировать, похоже, не спешат.

Ответить
Олег Конанов  •  26 марта 2017, 18:01

В очередной раз убеждаешься, что наши дороги могут поразить бывал водителей.

Ответить
Последние новости
Дохлая мышь в туалете омского экспоцентра ждёт понедельника  •  сегодня, 16:24  •   5
В Омске главу «Сибуправтодора» арестовали на два месяца  •  сегодня, 11:50  •   3
Приплыли. В Омск приходит большая вода. Дороги и дворы топит, а чиновники рапортуют о вывезенном снеге  •  сегодня, 10:27  •   4  •  
Масштабная реконструкция центра Омска начнётся с улицы Бударина  •  сегодня, 10:04  •   1
Юные виолончелисты приехали в Омск перенимать опыт Кирилла Родина  •  вчера, 16:07  •   1
Омские чиновники заказывают фуршет на полмиллиона рублей  •  24 марта 2017, 20:01  •   5
Еще новости
Вавилон 240x400