В Омске рецидивист с 20-летним стажем украл мобильный телефон из рук соседа
Происшествия  •  26 марта 2017, 14:47, последнее обновление 26 марта 2017, 14:51  •  печать

В Омске рецидивист с 20-летним стажем украл мобильный телефон из рук соседа

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В Кировском округе 35-летний рецидивист совершил грабёж. Его поймали при попытке сдать похищенное в ломбард.

В полицию обратился омич, проживающий в доме на улице Фугерфирова. Он рассказал, открыл дверь незнакомому мужчине, который попросил дать 1000 рублей. Хозяин квартиры отказался, после чего незнакомец вырвал у него из рук мобильный телефон и убежал. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".

Полицейские проверили ранее судимых за похожие преступления омичей и установили, что подозреваемым может стать 35-летний рецидивист: первую судимость он получил в 15 лет, и был судим шесть раз. Он как раз проживал в соседнем доме.

Мужчина был пойман, когда пытался сдать похищенное в ломбард. Отметим, что мобильный телефон был возвращен владельцу.

Теги  •  #грабеж #мобильный телефон #полиция #рецидивист #уголовное дело

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