В Омской области работницы ломбарда "делали" из бижутерии драгоценности

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, махинации сотрудниц ломбарда выяснились в ходе ревизии. Оказалось, что две продавщицы-приемщицы 28-и и 48-и лет оформляли залоговые билеты на граждан, которые, как установило следствие, на самом деле никогда не обращались в ломбард. Под видом оформленных по квитанциям драгоценностей дамы, на случай бухгалтерской проверки, хранили схожую по описанию бижутерию. Деньги из кассы – стоимость оцененных всех несуществующих ювелирных изделий – обвиняемые присваивали себе, причинив таким образом ущерб на сумму 33,5 тыс. рублей. "Фигуранткам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 Уголовного кодекса РФ "Присвоение или растрата". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - пояснили в полиции.