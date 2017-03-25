В Омском районе водитель Chevrolet врезался в большегруз и погиб

Сегодня, 25 марта, ночью на автодороге Омск-Черлак произошло смертельное ДТП. Как рассказали в пресс-службе омского УМВД, водитель автомобиля Chevrolet Viva двигался в сторону областного центра. В районе 22 км автодороги он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой двигался большегрузный автомобиль DAF. Машины столкнулись. В результате удара водитель легкового автомобиля получил серьёзные травмы, и прибывшие на место врачи уже не смогли ему ничего помочь.
- На место ДТП полицейскими вызвана бригада скорой медицинской помощи, но водитель легкового автомобиля скончался до приезда бригады медиков, - сообщили в УМВД.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства и причины происшествия.
В такую погоду нужно быть особенно внимательным на дороге и лучше не спешить.
Хорошо только, что пассажиров в легковушке не было, и никто больше не пострадал, а то, что не справился с управлением, та к это - у всех водил такой риск: сел за руль - рискуешь, по-любому...
Скорее всего, ехал слишком быстро и на скользкой дороге вынесло на встречную. Очень жаль.
Ну тут лобовое столкновение, скорее всего невнимательность при осуществлении обгона.