В Омском районе водитель Chevrolet врезался в большегруз и погиб
Происшествия  •  25 марта 2017, 12:03, последнее обновление 25 марта 2017, 12:05  •  печать

В Омском районе водитель Chevrolet врезался в большегруз и погиб

Автор:

36-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузным автомобилем.

Сегодня, 25 марта, ночью на автодороге Омск-Черлак произошло смертельное ДТП. Как рассказали в пресс-службе омского УМВД, водитель автомобиля Chevrolet Viva двигался в сторону областного центра. В районе 22 км автодороги он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой двигался большегрузный автомобиль DAF. Машины столкнулись. В результате удара водитель легкового автомобиля получил  серьёзные травмы, и прибывшие на место врачи уже не смогли ему ничего помочь.

- На место ДТП полицейскими вызвана бригада скорой медицинской помощи, но водитель легкового автомобиля скончался до приезда бригады медиков, - сообщили в УМВД.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства и причины происшествия.

Теги  •  #авария #ДТП #Омский район #УМВД

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Анна Мишина  •  25 марта 2017, 13:32

В такую погоду нужно быть особенно внимательным на дороге и лучше не спешить.

Ответить
Таис Афинская  •  25 марта 2017, 13:03

Хорошо только, что пассажиров в легковушке не было, и никто больше не пострадал, а то, что не справился с управлением, та к это - у всех водил такой риск: сел за руль - рискуешь, по-любому...

Ответить
Николай Каринин  •  25 марта 2017, 12:36

Скорее всего, ехал слишком быстро и на скользкой дороге вынесло на встречную. Очень жаль.

Ответить
Александр Божежар  •  25 марта 2017, 12:33

Ну тут лобовое столкновение, скорее всего невнимательность при осуществлении обгона.

Ответить
Последние новости
Омские чиновники заказывают фуршет на полмиллиона рублей  •  вчера, 20:01
В Омске завершился первый день прослушиваний конкурса имени Шпета  •  вчера, 18:04  •  
Глава омского филиала "Сибуправтодора" находился в "разработке" у ФСБ  •  вчера, 17:39  •   1  •  
Омские ветераны получат к 9 Мая по 3600 рублей  •  вчера, 17:37  •   1
Омские автоинспекторы помогли пассажирам международного рейса  •  вчера, 17:29  •   1
Подрядчик работ на буферных прудах Омского НПЗ подаст в суд на Росприроднадзор  •  вчера, 17:20  •   3
Еще новости
Иети шоу 240х400