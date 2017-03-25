В Омском районе водитель Chevrolet врезался в большегруз и погиб

36-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузным автомобилем.

Сегодня, 25 марта, ночью на автодороге Омск-Черлак произошло смертельное ДТП. Как рассказали в пресс-службе омского УМВД, водитель автомобиля Chevrolet Viva двигался в сторону областного центра. В районе 22 км автодороги он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой двигался большегрузный автомобиль DAF. Машины столкнулись. В результате удара водитель легкового автомобиля получил серьёзные травмы, и прибывшие на место врачи уже не смогли ему ничего помочь.

- На место ДТП полицейскими вызвана бригада скорой медицинской помощи, но водитель легкового автомобиля скончался до приезда бригады медиков, - сообщили в УМВД.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства и причины происшествия.