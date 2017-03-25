Автобус, фуры, самосвалы и легковые машины столкнулись на трассе Омск-Новосибирск
Происшествия  •  25 марта 2017, 10:27, последнее обновление 25 марта 2017, 11:54  •  печать

Автобус, фуры, самосвалы и легковые машины столкнулись на трассе Омск-Новосибирск

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В социальной сети "ВКонтакте" сообщается о массовой аварии на федеральной трассе М-51, в результате которой движение оказалось полностью парализовано. 

Сегодня, 25 марта, в группе "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии с места массового ДТП на федеральной автодороге. По словам очевидцев, на трассе участниками аварии стали десять автомобилей.

- Между посёлками Коченёво и Чик произошло массовое столкновение с участием разнокалиберных транспортных средств. Судя по фото, в аварии приняли участие пара самосвалов, фур, автобус и несколько легковых автомобилей, - сообщается в группе "АСТ-54".

Очевидцы также сообщают, что пострадавшие транспортные средства полностью заблокировали движение по дороге в сторону Новосибирска. Также отмечается, что на место аварии уже прибыли сотрудники ДПС. 

Теги  •  #авария #ДПС #ДТП #федеральная трасса

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  25 марта 2017, 11:10

По всей видимости, два автомобиля столкнулись, а все остальные в них влетели по инерции.

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Виктор Вайз  •  25 марта 2017, 11:15

А ведь в правилах же написано: "соблюдай дистанцию!" - но все очень спешат обычно и держат ее минимальной. - теперь те, кто хотел выиграть 5 минут, потеряют много часов на волокиту с ментами, страховыми компаниями и т.п.

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Виктор Леонов  •  25 марта 2017, 11:55

Наверное, еще скользкая дорога "помогла" им всем встретиться. Важны дистанция и скорость с учетом дорожных условий.

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