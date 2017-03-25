Автобус, фуры, самосвалы и легковые машины столкнулись на трассе Омск-Новосибирск

В социальной сети "ВКонтакте" сообщается о массовой аварии на федеральной трассе М-51, в результате которой движение оказалось полностью парализовано.

Сегодня, 25 марта, в группе "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии с места массового ДТП на федеральной автодороге. По словам очевидцев, на трассе участниками аварии стали десять автомобилей.

- Между посёлками Коченёво и Чик произошло массовое столкновение с участием разнокалиберных транспортных средств. Судя по фото, в аварии приняли участие пара самосвалов, фур, автобус и несколько легковых автомобилей, - сообщается в группе "АСТ-54".

Очевидцы также сообщают, что пострадавшие транспортные средства полностью заблокировали движение по дороге в сторону Новосибирска. Также отмечается, что на место аварии уже прибыли сотрудники ДПС.