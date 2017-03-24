В Омске водитель автобуса с пассажирами устроил ДТП в пьяном виде

В Омске на остановке общественного транспорта столкнулись два автобуса. Прибывшие сотрудники ГИБДД обнаружили, что один из водителей оказался пьян.

24 марта в 14:15 на улице Красный Путь в районе дома № 111 при заезде на остановку общественного транспорта 35-летний водитель автобуса № 73 врезался в автобус № 20. В момент ДТП в транспортных средствах находились пассажиры, но, к счастью, никто не пострадал.

Прибывшие автоинспекторы увидели, что виновник транспортного происшествия пьян. Кроме того, он отказался пройти медицинское освидетельствование, поскольку настаивал, что выпил после ДТП.

В отношении него возбуждено административное дело по части 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Водителю придется выплатить 30 тыс. руб. штрафа. Также он может лишиться прав на срок от полутора до двух лет. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят дальнейшую проверку.