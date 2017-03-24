В Омске водитель автобуса с пассажирами устроил ДТП в пьяном виде
Происшествия  •  24 марта 2017, 17:55  •  печать

В Омске водитель автобуса с пассажирами устроил ДТП в пьяном виде

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В Омске на остановке общественного транспорта столкнулись два автобуса. Прибывшие сотрудники ГИБДД обнаружили, что один из водителей оказался пьян. 

24 марта в 14:15 на улице Красный Путь в районе дома № 111 при заезде на остановку общественного транспорта 35-летний водитель автобуса № 73 врезался в автобус № 20. В момент ДТП в транспортных средствах находились пассажиры, но, к счастью, никто не пострадал.

Прибывшие автоинспекторы увидели, что виновник транспортного происшествия пьян. Кроме того, он отказался пройти медицинское освидетельствование, поскольку настаивал, что выпил после ДТП.

В отношении него возбуждено административное дело по части 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Водителю придется выплатить 30 тыс. руб. штрафа. Также он может лишиться прав на срок от полутора до двух лет. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят дальнейшую проверку.

Теги  •  #автобус #ДТП #пассажиры #пьяный водитель

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Комментарии
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Злата Маркова  •  24 марта 2017, 20:51

Сразу после ДТП стресс снимать бросился? Что-то с трудом верится. Он же знал, что ГИБДД подъедет.

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Александр Комаров  •  24 марта 2017, 19:32

А эти водители вообще, перед тем как выйти на рейс, проходят медкомиссию?

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Юлия Скиба  •  24 марта 2017, 19:05

Штраф и все? А ничего, что пьяным оказался водитель общественного транспорта?

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Анна Орлова  •  24 марта 2017, 18:07

"Выпил после ДТП". Ну правильно, чего время-то терять, пока ГИБДД приедет? Надо пойти накатить, а то вдруг в трубочку подуть попросят. Л - логика.

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