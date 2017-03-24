Омич украл с работы сейф и унёс домой в рюкзаке

В Омске фасовщик предприятия украл из кабинета сейф, в котором лежало около 200 тыс. руб. На эти деньги он купил себе автомобиль.

В полицию обратился представитель оптовой компании с заявлением о краже денег из офиса, расположенного на улице Лескова. Сумма ущерба составила 193 250 руб. Полицейские осмотрели место преступления, опросили свидетелей и работников службы охраны. Выяснилось, что к преступлению причастен фасовщик предприятия, которого задержали у себя дома.

На допросе мужчина рассказал, что работает в компании меньше месяца. После окончания рабочего дня он зашёл в кабинет, сложил в рюкзак маленький сейф и ушёл. Дома он взломал заднюю стенку, вытащил деньги, которые в последствие потратил на покупку авто.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Неудачливому вору грозит до пяти лет лишения свободы.