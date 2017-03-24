Омич украл с работы сейф и унёс домой в рюкзаке

В полицию обратился представитель оптовой компании с заявлением о краже денег из офиса, расположенного на улице Лескова. Сумма ущерба составила 193 250 руб. Полицейские осмотрели место преступления, опросили свидетелей и работников службы охраны. Выяснилось, что к преступлению причастен фасовщик предприятия, которого задержали у себя дома.
На допросе мужчина рассказал, что работает в компании меньше месяца. После окончания рабочего дня он зашёл в кабинет, сложил в рюкзак маленький сейф и ушёл. Дома он взломал заднюю стенку, вытащил деньги, которые в последствие потратил на покупку авто.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Неудачливому вору грозит до пяти лет лишения свободы.
Сейф должен быть неподъемным или очень надежно встроенным, чтобы не было соблазна его украсть или взломать.