В Омске пойдёт под суд должник, не плативший алименты
Происшествия  •  24 марта 2017, 12:07  •  печать

В Омске пойдёт под суд должник, не плативший алименты

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В Омске на 41-летнего мужчину, задолжавшего почти 100 тысяч рублей за алименты, завели уголовное дело. В настоящее время дело передано в суд.

В Омске утверждён обвинительный акт в отношении безработного 41-летнего Рината Хасянова. Он обвиняется в неуплате алиментов своим детям. Установлено, что он обязан выплачивать алименты в размере половины части всех видов заработка.

С момента привлечения к административной ответственности по части 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ Хасянов не выплачивал средства на содержание своих несовершеннолетних детей без уважительных причин. В итоге он задолжал более 96 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении Рината Хасянова направлено в суд для рассмотрения по существу. Неплательщик может попасть в тюрьму на год. Отметим, что с начала года по аналогичной статье возбуждено 21 уголовное дело, часть из которых рассматривается судом.

Теги  •  #алименты #неплательщик #суд #уголовное дело

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Комментарии
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Александр Божежар  •  24 марта 2017, 12:32

Только зачем было столько ждать, но вообще главное - что бы мать с детьми получила таки средства.

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