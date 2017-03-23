В Омске пятеро грабителей пытались взорвать два банкомата

Неизвестные в масках по ночам заходили в помещения, в которых располагались банкоматы Сбербанка. С помощью газового баллона, шланга и электрического кабеля они пытались похитить деньги.

Ещё в январе 2017 года стало известно о группе грабителей в масках, которые по ночам пытались похитить деньги из банкоматов Сбербанка. Осуществить задуманное они пытались с помощью взрыва газового баллона, однако им это не удалось. Тогда же были возбуждены два уголовных дела, связанных с попытками кражи.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались пятеро омичей в возрасте от 22 до 29 лет. Примечательно то, что ранее они не были судимы. Парни рассказали полицейским, что насмотрелись фильмов и решили сами попробовать ограбить банкомат. Сейчас они отпущены под подписку о невыезде. Также у них изъяли газовый баллон, шланг и электрический кабель.