В Омске пятеро грабителей пытались взорвать два банкомата
Происшествия  •  23 марта 2017, 15:17, последнее обновление 23 марта 2017, 17:36  •  печать

В Омске пятеро грабителей пытались взорвать два банкомата

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Неизвестные в масках по ночам заходили в помещения, в которых располагались банкоматы Сбербанка. С помощью газового баллона, шланга и электрического кабеля они пытались похитить деньги.

Ещё в январе 2017 года стало известно о группе грабителей в масках, которые по ночам пытались похитить деньги из банкоматов Сбербанка. Осуществить задуманное они пытались с помощью взрыва газового баллона, однако им это не удалось. Тогда же были возбуждены два уголовных дела, связанных с попытками кражи.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались пятеро омичей в возрасте от 22 до 29 лет. Примечательно то, что ранее они не были судимы. Парни рассказали полицейским, что насмотрелись фильмов и решили сами попробовать ограбить банкомат. Сейчас они отпущены под подписку о невыезде. Также у них изъяли газовый баллон, шланг и электрический кабель.

Теги  •  #банкомат #видео #кража #Сбербанк

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Комментарии
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soveren11 Эксквайр  •  23 марта 2017, 15:43

На самом деле, ещё нужно доказать, что целью их действий было похищение денег из банкоматов, а не злостное хулиганство, например, на почве ненависти к Сбербанку в частности и всем банкам в целом. Т.е. тут очень немаловажно, какие показания дали (или ещё дадут) подозреваемые.

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