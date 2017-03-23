В Кировском округе омич на внедорожнике сбил пешехода и уехал

Сегодня, 23 марта, около шести часов утра 40-летний омич переходил дорогу на улице Ватутина в районе дома № 13а. В это время по дороге ехал автомобиль Тойота RAV 4. Водитель не притормозил и сбил пешехода, после чего скрылся с места ДТП, пишет "Вечерний Омск".

Очевидцы события вызвали пострадавшему скорую. Врачи обнаружили у мужчины ушибы головы и тела, но он отказался от госпитализации. В настоящее время автоинспекторы ищут нарушителя.