В Кировском округе омич на внедорожнике сбил пешехода и уехал
Происшествия  •  23 марта 2017, 11:36  •  печать

В Кировском округе омич на внедорожнике сбил пешехода и уехал

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Пострадавший получил лёгкие травмы и отказался от госпитализации.

Сегодня, 23 марта, около шести часов утра 40-летний омич переходил дорогу на улице Ватутина в районе дома № 13а. В это время по дороге ехал автомобиль Тойота RAV 4. Водитель не притормозил и сбил пешехода, после чего скрылся с места ДТП, пишет "Вечерний Омск".

Очевидцы события вызвали пострадавшему скорую. Врачи обнаружили у мужчины ушибы головы и тела, но он отказался от госпитализации. В настоящее время автоинспекторы ищут нарушителя.

Теги  •  #ДТП #пешеход #травма

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Комментарии
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Николай Каринин  •  23 марта 2017, 12:17

Повезло пешеходу, могло быть значительно хуже. Надеюсь, виновного в наезде найдут и накажут.

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