Подозреваемого в убийстве Александра Раткевича арестовали на два месяца

Накануне Кировский районный суд отправил под арест 29-летнего Серика Батталова, подозреваемого в убийстве Александра Раткевича. Он частично признал свою вину.

Вчера, 22 марта, Кировский районный суд избрал меру пресечения 29-летнему Серику Батталову, пишет РИА "Омск-информ". Заседание проходило в закрытом режиме, на него не пустили даже родственников обвиняемого.

Напомним, по версии следствия, Батталов вместе с 26-летним сообщником задушил Александра Раткевича, чтобы завладеть его автомобилем Lexus. Тело мужчины было найдено в Новосибирской области, а авто подельники продали своей знакомой. Батталова задержали под утро, а его сообщника нашли мёртвым в садоводческом товариществе "Нефтяник".

Итогом вчерашнего заседания стал двухмесячный арест Серика Батталова, частично признавшего свою вину. Добавим, что согласно информации источников "Омск Здесь", все герои этой трагической истории были знакомы между собой, а погибший занимался куплей-продажей автомобилей.