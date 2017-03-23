Подозреваемого в убийстве Александра Раткевича арестовали на два месяца
Происшествия  •  23 марта 2017, 11:05, последнее обновление 23 марта 2017, 11:10  •  печать

Подозреваемого в убийстве Александра Раткевича арестовали на два месяца

Автор:

Накануне Кировский районный суд отправил под арест 29-летнего Серика Батталова, подозреваемого в убийстве Александра Раткевича. Он частично признал свою вину.

Вчера, 22 марта, Кировский районный суд избрал меру пресечения 29-летнему Серику Батталову, пишет РИА "Омск-информ". Заседание проходило в закрытом режиме, на него не пустили даже родственников  обвиняемого. 

Напомним, по версии следствия, Батталов вместе с 26-летним сообщником задушил Александра Раткевича, чтобы завладеть его автомобилем Lexus. Тело мужчины было найдено в Новосибирской области, а авто подельники продали своей знакомой. Батталова задержали под утро, а его сообщника нашли мёртвым в садоводческом товариществе "Нефтяник".

Итогом вчерашнего заседания стал двухмесячный арест Серика Батталова, частично признавшего свою вину. Добавим, что согласно информации источников "Омск Здесь", все герои этой трагической истории были знакомы между собой, а погибший занимался куплей-продажей автомобилей.

Теги  •  #Lexus #суд #убийство

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Виктор Леонов  •  23 марта 2017, 11:48

Вполне вероятно, что он и сообщника убил, чтобы замести следы. Надеюсь, его вину полностью докажут.

Ответить
Последние новости
Омские власти составили список дорог, которые будут отремонтированы в первую очередь  •  сегодня, 11:57
Участники наготове: в Омске открывается конкурс имени Вильгельма Шпета  •  сегодня, 11:45
LIVE: "Всемирный день борьбы против туберкулёза"  •  сегодня, 11:23  •    •  Live
Омский "Мостовик", несмотря на банкротство, попал в топ налогоплательщиков  •  сегодня, 11:18
Омские власти будут следить за паводком с помощью вертолёта  •  сегодня, 10:50
Скромно, бедно, но достойно. Известный художник Никас Сафронов высказался об Омске  •  сегодня, 10:39
Еще новости
Иети шоу 240х400