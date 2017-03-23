Омич, сбивший насмерть женщину на Космическом проспекте, пойдёт под суд

В результате ДТП, произошедшего 3 марта на Космическом проспекте, пострадали 41-летняя омичка и её 16-летняя дочь. Женщина скончалась, а девушка получила тяжёлые травмы. Виновнику ДТП грозит до пяти лет тюрьмы.

Следственное управление УМВД России по Омской области возбудило уголовное дело в отношении 30-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21074, по вине которого погиб пешеход. Напомним, 3 марта около 7:30 на Космическом проспекте водитель сбил двух пешеходов. 41-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице, а её 16-летняя дочь получила тяжёлые травмы.

Водитель с места происшествия скрылся, но благодаря женщине-водителю, следовавшей за ВАЗ-21074 и предоставившей запись с видеорегистратора, виновника удалось разыскать. Также благодаря видеозаписям с регистраторов других автовладельцев удалось установить, что водитель нарушил правила ПДД.

Он решил обогнать автомобиль, ехавший перед ним по той же полосе, в то время, когда пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. В результате в момент наезда они находились в центре дороги - на двойной сплошной линии.

Кроме того, выяснилось, что 30-летний виновник ДТП за 2015-2016 годы девять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Теперь он может отправиться в тюрьму на пять лет.