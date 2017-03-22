В Омске Lexus врезался в столб на улице Перелёта

В Омске на улице Перелёта водитель дорогой иномарки не справился с управлением и въехал в фонарный столб. В результате ДТП мужчина и два пассажира автомобиля пострадали.

21 марта около 00:30 из больницы в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП на улице Перелёта. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что 22-летний водитель автомобиля Lexus IS 200 ехал по улице Перелёта. В районе дома № 5/3 он не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

В результате ДТП водитель автомобиля и пассажиры - 23-летний и 31-летний мужчины - обратились за медицинской помощью. В настоящее время проводится проверка.