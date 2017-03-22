В Омске Lexus врезался в столб на улице Перелёта

21 марта около 00:30 из больницы в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП на улице Перелёта. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Установлено, что 22-летний водитель автомобиля Lexus IS 200 ехал по улице Перелёта. В районе дома № 5/3 он не справился с управлением и врезался в фонарный столб.
В результате ДТП водитель автомобиля и пассажиры - 23-летний и 31-летний мужчины - обратились за медицинской помощью. В настоящее время проводится проверка.
Хорошо, что отделались незначительными травмами и все остались живы. Что груда металла по сравнению с человеческой жизнью?