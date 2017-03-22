В Омске Lexus врезался в столб на улице Перелёта
Происшествия  •  22 марта 2017, 15:19, последнее обновление 22 марта 2017, 15:51  •  печать

В Омске Lexus врезался в столб на улице Перелёта

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В Омске на улице Перелёта водитель дорогой иномарки не справился с управлением и въехал в фонарный столб. В результате ДТП мужчина и два пассажира автомобиля пострадали.

21 марта около 00:30 из больницы в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП на улице Перелёта. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что 22-летний водитель автомобиля Lexus IS 200 ехал по улице Перелёта. В районе дома № 5/3 он не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

В результате ДТП водитель автомобиля и пассажиры - 23-летний и 31-летний мужчины - обратились за медицинской помощью. В настоящее время проводится проверка.

Теги  •  #Lexus #ДТП #столб

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  22 марта 2017, 16:02

Хорошо, что отделались незначительными травмами и все остались живы. Что груда металла по сравнению с человеческой жизнью?

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