В Омске школьный дворник-педофил заключён под стражу
Происшествия  •  22 марта 2017, 13:50, последнее обновление 22 марта 2017, 13:50  •  печать

В Омске школьный дворник-педофил заключён под стражу

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Омскому дворнику, пристававшему к школьницам, грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Следственный комитет завёл уголовное дело на 58-летнего мужчину, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении школьниц, не достигших 14-летнего возраста. За совершение преступления ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

По версии следствия, мужчина проявлял нездоровый интерес к ученицам школы и совершал с ними развратные действия. В настоящее время подозреваемый заключён под стражу. Расследование продолжается.

Теги  •  #педофил #следственный комитет #уголовное дело #школьница

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  22 марта 2017, 15:33

Вечно эти нездоровые мужчины к школе поближе пристраиваются. Страшно даже.

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Karina Golub  •  22 марта 2017, 15:06

Это хорошо, что он под стражей. Но, мне всегда кажется для таких извращенцем наказание мелкое. Их бы кастрировать.

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