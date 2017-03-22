В Омске школьный дворник-педофил заключён под стражу

Омскому дворнику, пристававшему к школьницам, грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Следственный комитет завёл уголовное дело на 58-летнего мужчину, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении школьниц, не достигших 14-летнего возраста. За совершение преступления ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

По версии следствия, мужчина проявлял нездоровый интерес к ученицам школы и совершал с ними развратные действия. В настоящее время подозреваемый заключён под стражу. Расследование продолжается.