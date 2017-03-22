В Омске 20-летний охранник призывал к экстремизму в соцсетях

СК возбудил уголовное дело на омича, который писал экстремистские тексты и комментарии в социальной сети. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Следственными органами следственного комитета РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего охранника. Он обвиняется в публичных призывах к экстремизму и возбуждению ненависти (ст. 282 УК РФ и ст. 280 УК РФ). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемый, придерживающийся радикальных взглядов, писал в соцсетях комментарии и тексты экстремистского характера, которые призывали к активным действиям. В настоящее время расследование продолжается.