В Омске 20-летний охранник призывал к экстремизму в соцсетях
Происшествия  •  22 марта 2017, 13:35  •  печать

В Омске 20-летний охранник призывал к экстремизму в соцсетях

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СК возбудил уголовное дело на омича, который писал экстремистские тексты и комментарии в социальной сети. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Следственными органами следственного комитета РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего охранника. Он обвиняется в публичных призывах к экстремизму и возбуждению ненависти (ст. 282 УК РФ и ст. 280 УК РФ). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемый, придерживающийся радикальных взглядов, писал в соцсетях комментарии и тексты экстремистского характера, которые призывали к активным действиям. В настоящее время расследование продолжается.

Теги  •  #интернет #соцсеть #экстремизм

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Комментарии
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Анна Орлова  •  22 марта 2017, 14:03

Диванные войска начали нести потери. Теперь за экстремизм может сесть любой бездельник, просиживающий пятую точку за компом.

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