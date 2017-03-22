Виновный в смерти водителя омич отправился в тюрьму на два с половиной года
Происшествия  •  22 марта 2017, 12:03, последнее обновление 22 марта 2017, 12:17  •  печать

Виновный в смерти водителя омич отправился в тюрьму на два с половиной года

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Суд приговорил к двум годам колонии 44-летнего водителя автомобиля Lada Granta, который стал виновником смертельного ДТП. Также омичу придётся выплатить 1 млн рублей компенсации отцу погибшего водителя.

Таврический районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего Дмитрия Гайдукова. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть водителя встречного автомобиля.

Суд установил, что 17 августа 2016 года около 18:00 Гайдуков на автомобиле Lada Granta подъехал к перекрёстку улиц Клименко и Советская автодороги посёлка Тарвическое и села Харламово и не уступил дорогу автомобилю UAZ Patriot, который ехал по главной дороге. В результате аварии 23-летний водитель UAZ Patriot скончался в больнице от травм спустя неделю.

Суд назначил Дмитрию Гайдукову наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также его лишили прав на два года и обязали выплатить 1 млн рублей отцу погибшего в качестве компенсации морального вреда и затрат на погребение. После оглашения приговора Гайдукова взяли под стражу в зале суда.

Теги  •  #ДТП #лишение прав #смертельная травма #суд

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