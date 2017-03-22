В Омске врач призывной комиссии скончалась на рабочем месте
Происшествия  •  22 марта 2017, 11:05, последнее обновление 22 марта 2017, 11:49  •  печать

В Омске врач призывной комиссии скончалась на рабочем месте

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72-летней врачу-стоматологу стало плохо прямо во время работы на приёмном пункте. Смерть женщины наступила в результате остановки сердца.

20 марта около 10:00 сотрудники сборного пункта, расположенного на улице 3-я Островская, заметили, что 72-летней врачу-стоматологу призывной комиссии стало плохо. Коллеги попытались ей помочь, вызвали скорую помощь.

Женщина была на Областном призывном пункте ещё живая, наши врачи готовились к транспортировке. У неё уже не было давления, но она ещё могла говорить. На месте нужно было её стабилизировать: на кардиограмме мы видели, что это был инфаркт в течении, - цитирует "НГС.Омск" слова главврача Омской станции скорой помощи Максима Стуканова.

Причиной смерти стала остановка сердца: у пожилой омички было хроническое кардиологическое заболевание, перешедшее в острейшую фазу. По факту случившегося полицейские проводят проверку.

Теги  •  #врач #призывная комиссия #скорая помощь

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Комментарии
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Анна Мишина  •  22 марта 2017, 13:37

Кто ж ее заставлял работать в таком возрасте? Лучше бы внуками занималась.

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Николай Каринин  •  22 марта 2017, 12:04

Как же коллеги допустили ее работу в таком возрасте и при таком заболевании?! Как-то неправильно это.

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