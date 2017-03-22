В Омске врач призывной комиссии скончалась на рабочем месте

20 марта около 10:00 сотрудники сборного пункта, расположенного на улице 3-я Островская, заметили, что 72-летней врачу-стоматологу призывной комиссии стало плохо. Коллеги попытались ей помочь, вызвали скорую помощь.

Женщина была на Областном призывном пункте ещё живая, наши врачи готовились к транспортировке. У неё уже не было давления, но она ещё могла говорить. На месте нужно было её стабилизировать: на кардиограмме мы видели, что это был инфаркт в течении, - цитирует "НГС.Омск" слова главврача Омской станции скорой помощи Максима Стуканова.