В Омске врач призывной комиссии скончалась на рабочем месте

20 марта около 10:00 сотрудники сборного пункта, расположенного на улице 3-я Островская, заметили, что 72-летней врачу-стоматологу призывной комиссии стало плохо. Коллеги попытались ей помочь, вызвали скорую помощь.
Женщина была на Областном призывном пункте ещё живая, наши врачи готовились к транспортировке. У неё уже не было давления, но она ещё могла говорить. На месте нужно было её стабилизировать: на кардиограмме мы видели, что это был инфаркт в течении, - цитирует "НГС.Омск" слова главврача Омской станции скорой помощи Максима Стуканова.
Причиной смерти стала остановка сердца: у пожилой омички было хроническое кардиологическое заболевание, перешедшее в острейшую фазу. По факту случившегося полицейские проводят проверку.
Кто ж ее заставлял работать в таком возрасте? Лучше бы внуками занималась.
Как же коллеги допустили ее работу в таком возрасте и при таком заболевании?! Как-то неправильно это.