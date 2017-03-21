Подозреваемым в убийстве владельца дорогой иномарки стал омский спортсмен
Происшествия  •  21 марта 2017, 18:03, последнее обновление 21 марта 2017, 19:33  •  печать

Подозреваемым в убийстве владельца дорогой иномарки стал омский спортсмен

Автор:

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в жестоком убийстве Александра Раткевича. Им оказался омский спортсмен-рукопашник Серик Батталов по прозвищу Штурм.

Омскими правоохранителями раскрыто дело об убийстве Александра Раткевича. Напомним, мужчина пропал 17 марта, когда поехал на встречу с покупателями. Он продавал автомобиль Lexus GX460. Позже выяснилось, что иномарку украли, а продавца убили. Тело его нашли в Новосибирской области. Оперативно были установлены и личности преступников.

Одним из них оказался, как сообщает "Российская газета", Серик Батталов. Он мастер спорта по рукопашному бою. Ранее работал в силовых структурах, выезжал в командировки на Северный Кавказ. Несколько лет назад был уволен из органов, тогда и начал профессионально заниматься спортом. Участвовал в боях ММА.

Второго подозреваемого нашли мёртвым в своей машине.

Теги  •  #MMA #следственный комитет #убийство

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Влад Никитин  •  21 марта 2017, 19:41

Видимо, не случайно его уволили в свое время из органов, вот и до убийства дошел.

Ответить
Последние новости
Известные омские строители создают новую саморегулируемую организацию  •  сегодня, 19:43
Омский губернатор потребовал за два дня найти источник неприятного запаха  •  сегодня, 17:50  •   2
Роспотребнадзор сообщил о первом нападении клеща на жителя Омска  •  сегодня, 17:31  •   1
Омский депутат Госдумы хочет меньше пить казахстанской водки  •  сегодня, 16:44  •   2
Омским школьникам рассказали, где можно заработать на каникулах  •  сегодня, 15:40  •   2
"Авангард" расторг контракты с тренерским штабом  •  сегодня, 15:15
Еще новости
Ювелирный 240Х400
Дача весна 240Х400