Подозреваемым в убийстве владельца дорогой иномарки стал омский спортсмен

Омскими правоохранителями раскрыто дело об убийстве Александра Раткевича. Напомним, мужчина пропал 17 марта, когда поехал на встречу с покупателями. Он продавал автомобиль Lexus GX460. Позже выяснилось, что иномарку украли, а продавца убили. Тело его нашли в Новосибирской области. Оперативно были установлены и личности преступников.

Одним из них оказался, как сообщает "Российская газета", Серик Батталов. Он мастер спорта по рукопашному бою. Ранее работал в силовых структурах, выезжал в командировки на Северный Кавказ. Несколько лет назад был уволен из органов, тогда и начал профессионально заниматься спортом. Участвовал в боях ММА.

Второго подозреваемого нашли мёртвым в своей машине.