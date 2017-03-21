В центре Омска автомобиль загорелся после тройного ДТП
Происшествия  •  21 марта 2017, 16:30, последнее обновление 21 марта 2017, 16:30  •  печать

В центре Омска автомобиль загорелся после тройного ДТП

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Автомобиль Daewoo Espero врезался в Subaru Legacy, который в итоге столкнулся с грузовым автомобилем Hino и загорелся.

Сегодня, 21 марта, около 12:15 в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП в центре Омска. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 50-летний водитель автомобиля Daewoo Espero ехал по улице Жукова со стороны улицы Фрунзе. Во время пересечения с улицей Омской он выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Subaru Legacy, который в последствии врезался в грузовик Hino.

После столкновения Subaru загорелся, однако участники ДТП сумели самостоятельно ликвидировать возгорание. Отметим, что в результате ДТП 20-летний водитель Subaru и его пассажир мужчина обратились за медицинской помощью. Полицейские проводят дальнейшую проверку.

Теги  •  #Subaru #возгорание #ДТП

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