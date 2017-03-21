Подозреваемый в убийстве продавца Lexus найден мёртвым

В Омске установлено местонахождение второго соучастника жестокого преступления - 26-летнего охранника частного предприятия. Его тело с признаками удушения было найдено в автомобиле Toyota на территории садоводческого товарищества "Нефтяник". Предварительные выводы судмедэкспертизы подтвердили причину смерти мужчины. Также он опознан родственниками. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

- В настоящее время выдвинуты и проверяются различные версии случившегося, в том числе версия о суициде, поскольку молодому человеку было известно о том, что он разыскивается правоохранительными органами, - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Омской области.

Как сегодня уже писал "Омск Здесь", ранее был задержан 29-летний подозреваемый в убийстве Александра Раткевича, тело которого обнаружили в Новосибирской области. Напомним, омич пытался продать иномарку и устроил потенциальным покупателям тест-драйв. В результате чего подозреваемые похитили мужчину, вывезли в безлюдное место и задушили, а автомобиль продали своей знакомой. Она и вывела полицейских и Росгвардию на след подозреваемых. Добавим, что объявление о продаже дорогого авто до сих пор размещено на известном сайте по продаже автомобилей. Вероятней всего, убитый продавец занимался куплей-продажей машин.