Омич пытался украсть деньги из банкомата, просверлив его
Происшествия  •  21 марта 2017, 16:12, последнее обновление 21 марта 2017, 16:31  •  печать

Омич пытался украсть деньги из банкомата, просверлив его

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Полицейские задержали мужчину, пытавшегося ночью ограбить банкомат. Идею кражи он нашёл в интернете.

Полицейские в три часа ночи задержали 38-летнего мужчину, который пытался ограбить банкомат, расположенный на Бульваре Зелёном. Оказалось, что злоумышленник решил совершить кражу, просверлив банкомат, в котором находилось 538 тыс. руб. Идею преступления он нашёл в интернете.

Однако ограбить банкомат мужчина не успел: внимание работников привлёк звук сверления металла. Возбуждено уголовное дело за тайное хищение чужого имущества. Инструменты, комплект свёрл, запасные аккумуляторы, перчатки и фонарик изъяты и приобщены к материалам дела. Расследование продолжается.

Теги  •  #банкомат #уголовное дело

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  21 марта 2017, 16:58

Что то какая то легкая идея "со сверлом на банкомат" в интернете, наверное кто то пошутил, не верится что в таком оборудовании все так просто

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Злата Маркова  •  21 марта 2017, 19:23

Тем не менее, мужчина поверил и могут еще найтись последователи. Но невозможно проконтролировать все, что пишут в интернете.

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