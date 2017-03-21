Омич пытался украсть деньги из банкомата, просверлив его

Полицейские в три часа ночи задержали 38-летнего мужчину, который пытался ограбить банкомат, расположенный на Бульваре Зелёном. Оказалось, что злоумышленник решил совершить кражу, просверлив банкомат, в котором находилось 538 тыс. руб. Идею преступления он нашёл в интернете.

Однако ограбить банкомат мужчина не успел: внимание работников привлёк звук сверления металла. Возбуждено уголовное дело за тайное хищение чужого имущества. Инструменты, комплект свёрл, запасные аккумуляторы, перчатки и фонарик изъяты и приобщены к материалам дела. Расследование продолжается.