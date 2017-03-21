С омской пенсионерки "сняли порчу" за деньги и золото
Происшествия  •  21 марта 2017, 12:48, последнее обновление 21 марта 2017, 12:49  •  печать

С омской пенсионерки "сняли порчу" за деньги и золото

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В Омске мошенницы подошли к 66-летней омичке и рассказали, что на ней и её сыне порча. Чтобы избавиться от недуга, пенсионерка отдала незнакомкам деньги и ювелирные украшения на 33 тыс. руб.

В полицию обратилась 66-летняя жительница Омска, рассказавшая, что у неё похитили деньги и драгоценности на сумму 33 тыс. руб. Выяснилось, что на улице к ней подошла женщина и сообщила, что на ней и её сыне порча.

Незнакомка предложила способ избавления от "магического воздействия". В это время к ним подошла ещё одна женщина, которая начала благодарить "целительницу" за якобы оказанную ранее помощь.

Для проведения обряда потерпевшая сложила в носок и принесла из дома более 16 тыс. руб., золотое кольцо и брошь. Деньги и ювелирные украшения мошенницы унесли с собой после проведения ритуала.

Заведено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полицейские ведут розыск подозреваемых.

Теги  •  #деньги #мошенничество #пенсионерка #порча #УМВД #ювелирные украшения

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Комментарии
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Анна Орлова  •  21 марта 2017, 13:37

Классика жанра - сглаз сняли, а с ушей сняла сама, только поздно было. Пока люди верят в любую чушь, мошенники не переведутся.

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