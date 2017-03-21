В Омске владельца Lexus убили и вывезли в Новосибирскую область
Происшествия  •  21 марта 2017, 12:06, последнее обновление 21 марта 2017, 13:17  •  печать

В Омске владельца Lexus убили и вывезли в Новосибирскую область

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Тело Александра Раткевича нашли в Новосибирской области. Его автомобиль успели продать.

Как удалось выяснить "Омск Здесь", сотрудники уголовного розыска нашли в Новосибирской области тело 42-летнего Александра Раткевича. Информацию о пропаже мужчины несколько последних дней обсуждали в омских пабликах в социальных сетях.

Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области, Раткевич стал жертвой преступников, отслеживавших интернет-объявления о продаже дорогих иномарок. Владелец Lexus встретился с потенциальными покупателями у "Арены Омск". Там мужчину задушили, а тело вывезли в Новосибирскую область.

Региональным СУ СКР, установлено, что к преступлению причастны два омича 26 и 29 лет. Одного из предполагаемых убийц удалось задержать на следующие сутки после пропажи Раткевича.

На перекрёстке улиц 22-го Апреля и Химиков был обнаружен автомобиль потерпевшего. За рулём находилась новая хозяйка - знакомая автоворов. По всей видимости, она и рассказала кто передал ей авто. Вскоре полицейскими при силовой поддержке бойцов СОБРа пойман один из подозреваемых.

По версии следствия, подозреваемые избили владельца Lexus и, поместив в другой автомобиль, вывезли в безлюдное место. Там мужчину убили, а тело пытались сжечь. Автомобиль потерпевшего они продали. В последующем, при проверке показаний задержанного, в указанном им месте в Новосибирской области найден труп владельца дорогой иномарки. Сейчас тело перевезено в Омское бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения экспертных исследований. Следствием принимаются все меры к установлению местонахождения второго подозреваемого.

Теги  •  #Lexus #Новосибирская область #пропажа

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