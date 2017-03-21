Омич убил бывшего тестя из-за 100 рублей

Молодой человек приехал к бывшему тестю и остался погостить на несколько дней. Парень попытался занять у него 100 рублей, но получил отказ. Мужчина был убит во сне, а тело бывший родственник спрятал в колодце.

По горячим следам правоохранительным органам удалось раскрыть убийство 54-летнего жителя деревни Максимовка Омской области. Его тело было найдено в колодце за частным домом. Подозреваемый найден и задержан.

Им оказался 19-летний бывший сожитель дочери погибшего мужчины, ранее судимый за кражи. По версии следствия, подозреваемый приехал из другого района области к своему бывшему тестю, чтобы забрать вещи, но остался погостить на несколько дней. 16 марта во время совместного распития алкоголя, молодой человек попросил у хозяина дома 100 рублей на проезд, чтобы вернуться домой. Но получил отказ. Из-за этого между мужчинами началась потасовка, после которой хозяин отправился спать, а бывший родственник вышел покурить.

После, видимо, обдумав действия, парень вернулся в дом и забил спящего кочергой. Тело оттащил на задний двор и скинул в колодец. Вернувшись в дом, забрал 100 рублей и телевизор. Труп обнаружили соседи убитого, заметившие на снегу следы крови, ведущие к колодцу. Вызвали полицию.

На свободе бывший родственник находился недолго и далеко уехать не смог. Он был задержан в течение суток правоохранительными органами. Сейчас находится под стражей. Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".