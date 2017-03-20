В Омске мошенник брал деньги с соискателей за трудоустройство

Чтобы получить хорошую должность в солидной компании, её "директору" соискатели платили деньги. Но заплатив лжеработодателю в общей сложности 50 тыс. руб., омичи не увидели ни работы, ни вложенных средств.

В полицию с заявлением обратилась 29-летняя женщина. Она рассказала, что в интернете познакомилась с мужчиной, который представился ей директором крупной московской торговой компании.

Во время личной встречи омичка рассказала, что очень нуждается в работе, поскольку ей не хватает денег для погашения кредитов. Мужчина предложил ей должность старшего специалиста отдела кадров, но для оформления нужных бумаг потребовал 25 тыс. руб.

Девушка тут же взяла кредит, и перечислила на расчётный счёт указанную сумму. Однако в течение трёх недель злоумышленник просил её снова и снова переводить небольшие суммы для завершения трудоустройства. В итоге потерпевшая отдала 36 тыс. руб., но работу так и не получила.

С таким же заявлением в полицию пришёл 30-летний житель Октябрьского округа. Он возвращался домой на попутке и, разговорившись с водителем, узнал, что тому нужен начальник службы безопасности в новую фирму по грузоперевозкам. Мужчина отдал 14 тыс. руб. для оформления разрешения на оружие, но не получил работу.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника благодаря запросам в банк и компанию сотовой связи. Подозреваемого задержали у него дома на улице 8-й Кировской.

В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела по статье "Мошенничество". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.