Интерпол нашёл распространителя детской порнографии в Омске
Происшествия  •  20 марта 2017, 15:21  •  печать

Интерпол нашёл распространителя детской порнографии в Омске

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Сотрудники Интерпола узнали, что злоумышленник использует иностранную пиринговую сеть, но сам находится на территории Омской области.

В феврале прошлого года в Интерпол России обратились швейцарские коллеги с информацией о распространителе детский порнографии. Вскоре личность злоумышленника была установлена, и его задержали, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Сотрудниками российского бюро Интерпола установлено, что злоумышленник использует иностранную пиринговую сеть, но физически находится на территории Омской области, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемым оказался 34-летний местный житель. Распространяемые им видеозаписи эксперты признали порнографическими: в них участвовали дети 10-13 лет.

В мае 2016 года было возбуждено уголовное дело по части второй ст. 242.1 УК РФ. Октябрьский районный суд приговорил подсудимого к полутора годам исправительных работ с удержанием 10 % зарплаты в доход государства.

С марта 2017 года правоохранительные органы государств-членов Интерпола при поддержке Европейского полицейского ведомства проводят международную операцию по контролю за пиринговыми сетями, которые используют при распространении детского порно.

Теги  •  #детская порнография #интерпол

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