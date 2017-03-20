Бывший главбух СНТ пойдёт под суд за присвоение 1 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера СНТ. Она обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере с использованием судебного положения, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
В декабре 2016 года представитель СНТ обнаружил недостачу денег в кассе организации, В ходе расследования установили, что к хищению причастна главбух СНТ, уволившаяся в мае 2015 года.
Исследование документации показало, что на протяжении двух лет до увольнения 27-летняя женщина получала от собственников земель взносы. Однако в кассу организации деньги не вносила.
В общей сложности омичка похитила более 1 млн рублей, которые потратила на личные нужды. Уголовное дело передано в суд. Экс-бухгалтеру грозит до десяти лет тюрьмы.
Ну такое бывает и очень часто, за такое надо наказывать, чтоб другие этого не делали.