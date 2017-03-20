Бывший главбух СНТ пойдёт под суд за присвоение 1 млн рублей

В Омске передали в суд уголовное дело, заведённое на бывшего главного бухгалтера СНТ. Подозреваемая не вносила в кассу деньги от собственников земель на протяжении двух лет.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера СНТ. Она обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере с использованием судебного положения, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В декабре 2016 года представитель СНТ обнаружил недостачу денег в кассе организации, В ходе расследования установили, что к хищению причастна главбух СНТ, уволившаяся в мае 2015 года.

Исследование документации показало, что на протяжении двух лет до увольнения 27-летняя женщина получала от собственников земель взносы. Однако в кассу организации деньги не вносила.

В общей сложности омичка похитила более 1 млн рублей, которые потратила на личные нужды. Уголовное дело передано в суд. Экс-бухгалтеру грозит до десяти лет тюрьмы.