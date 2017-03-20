В Омске отправили в тюрьму экс-полицейского и его жену за продажу несуществующих квартир

Бывший сотрудник полиции и его супруга продавали омичам несуществующее жилье. В итоге они похитили более 15 млн рублей, после чего отправились в тюрьму.

Суд рассмотрел апелляцию на приговор в отношении бывшего сотрудника полиции Ивана Унуковича и его супруги Екатерины Унукович. В декабре 2016 года суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере, и приговорил к 7 и 4 годам тюрьмы в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что с мая по август 2014 года 23-летнй Иван Унукович и его 24-летняя жена, а также двое их знакомых похищали деньги у жителей города, когда те пытались купить недвижимость. Для этого Унукович размещал в интернете объявления о продаже квартир в строящемся доме, цена на которые была ниже рыночной. Это и привлекало покупателей.

Во время заключения договоров купли-продажи одни из участников представлялись собственниками продаваемых квартир, показывали омичам поддельные документы, подтверждающие внесение полной оплаты. Другие же - играли роль представителей застройщика и убеждали клиентов в реальности сделок. Во время заключения некоторых договоров присутствовал Иван Унукович, который представлялся сотрудником полиции, тем самым создавая у покупателей иллюзию законности сделки.

Омичи отдавали лжепродавцам деньги в размере от 1,6 до 2,1 млн рублей, после чего узнавали, что квартиры принадлежали застройщику, и были проданы другим людям после ввода дома в эксплуатацию. Общая сумма ущерба составила более 15 млн рублей. Отметим, гражданские иски пострадавших были удовлетворены.

В марте и ноябре 2016 года суд приговорил соучастников супругов к трём с половиной годам и семи с половиной годам тюрьмы в колонии общего режима. Приговор суда в отношении Ивана и Екатерины Унуковичей остался неизменным и вступил в законную силу.