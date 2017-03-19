В Омске рецидивист украл иконы у друга, выбросив их в окно

Вчера ночью, 18 марта, сотрудники патрульно-постовой службы остановили 40-летнего мужчину на улице Бережного. Омич нес в ломбард две иконы, стоимостью 10 тыс. рублей.
На вопрос полицейских, откуда он их взял, подозреваемый не смог нормально объяснить, после чего был доставлен в отдел полиции. Рецидивист рассказал, что похитил иконы из квартиры знакомого, выбросив их в окно.
Кроме того, утром в полицию пришли потерпевшие с заявлением. Возбуждено уголовное дело по статье кража. В настоящее время имущество вернули законным владельцам.
Ничего святого для него не осталось - редкий дегенерат да еще и лошара - даже отвертеться и оъяснить не смог, где что взял, - печальный валенок!)))