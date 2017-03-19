В Омске рецидивист украл иконы у друга, выбросив их в окно

Накануне ночью полицейские задержали жителя Кировского округа, который нес в ломбард две иконы. Оказалось, что он похитил их из дома своего друга, выбросив имущество в окно.

Вчера ночью, 18 марта, сотрудники патрульно-постовой службы остановили 40-летнего мужчину на улице Бережного. Омич нес в ломбард две иконы, стоимостью 10 тыс. рублей.

На вопрос полицейских, откуда он их взял, подозреваемый не смог нормально объяснить, после чего был доставлен в отдел полиции. Рецидивист рассказал, что похитил иконы из квартиры знакомого, выбросив их в окно.

Кроме того, утром в полицию пришли потерпевшие с заявлением. Возбуждено уголовное дело по статье кража. В настоящее время имущество вернули законным владельцам.