Мошенник продал омичу несуществующий навигатор за 19 тыс. рублей
Происшествия  •  19 марта 2017, 17:14, последнее обновление 19 марта 2017, 17:26  •  печать

Мошенник продал омичу несуществующий навигатор за 19 тыс. рублей

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Житель Омской области решил купить туристический навигатор в интернете. Однако продавец товара, получив 100% предоплату, перестал выходить на связь.

В полицию обратился 46-летний омич, который рассказал, что попался на удочку мошенников. Мужчина нашёл в интернете объявление  о продаже туристического GPS-навигатора стоимостью 19 тыс. рублей.

Во время переписки с владельцем товара, омич согласила на предложенные условия: внести 100% предоплату и ждать посылку из Москвы в течение трех дней. Однако посылка так и не пришла, а продавец перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. В настоящее время полицейские занимаются розыском лиц, причастных к совершению преступления.

В пресс-службе УМВД России по Омской области напомнили омичам, что стоит отнестись с большим сомнением, когда продавец просит перевести полную сумму до получения покупки. Также ни в коем случае не стоит сообщать посторонним людям пин-код банковской карты и временный пароль.

Теги  •  #интернет #мошенничество #уголовное дело

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  19 марта 2017, 18:23

Не исчерпаемы уловки мошенников и доверие честных людей, которых по их же простоте обводят вокруг пальца такие негодяи современного времени

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Евгений Ронин  •  19 марта 2017, 20:25

Но здесь-то никакой хитрой схемы. Удивительная наивность пострадавшего. Надеюсь, он усвоит этот урок.

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Леонид Портнов  •  19 марта 2017, 18:12

Некоторые взрослые люди ведут себя как маленькие дети. Ведь очевидно было, что это обман.

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Злата Маркова  •  19 марта 2017, 18:40

Просто люди не умеют учиться на чужих ошибках, обязательно нужно самим обжечься, чтобы уяснить.

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Владимир Семенов  •  19 марта 2017, 17:38

Будет ли пойман преступник - второй вопрос, но как бороться с глупостью и наивностью людей, перечисляющих предоплату в никуда - настоящая загадка.

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