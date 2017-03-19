Мошенник продал омичу несуществующий навигатор за 19 тыс. рублей

В полицию обратился 46-летний омич, который рассказал, что попался на удочку мошенников. Мужчина нашёл в интернете объявление о продаже туристического GPS-навигатора стоимостью 19 тыс. рублей.
Во время переписки с владельцем товара, омич согласила на предложенные условия: внести 100% предоплату и ждать посылку из Москвы в течение трех дней. Однако посылка так и не пришла, а продавец перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. В настоящее время полицейские занимаются розыском лиц, причастных к совершению преступления.
В пресс-службе УМВД России по Омской области напомнили омичам, что стоит отнестись с большим сомнением, когда продавец просит перевести полную сумму до получения покупки. Также ни в коем случае не стоит сообщать посторонним людям пин-код банковской карты и временный пароль.
Не исчерпаемы уловки мошенников и доверие честных людей, которых по их же простоте обводят вокруг пальца такие негодяи современного времени
Но здесь-то никакой хитрой схемы. Удивительная наивность пострадавшего. Надеюсь, он усвоит этот урок.
Некоторые взрослые люди ведут себя как маленькие дети. Ведь очевидно было, что это обман.
Просто люди не умеют учиться на чужих ошибках, обязательно нужно самим обжечься, чтобы уяснить.
Будет ли пойман преступник - второй вопрос, но как бороться с глупостью и наивностью людей, перечисляющих предоплату в никуда - настоящая загадка.