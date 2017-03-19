Мошенник продал омичу несуществующий навигатор за 19 тыс. рублей

Житель Омской области решил купить туристический навигатор в интернете. Однако продавец товара, получив 100% предоплату, перестал выходить на связь.

В полицию обратился 46-летний омич, который рассказал, что попался на удочку мошенников. Мужчина нашёл в интернете объявление о продаже туристического GPS-навигатора стоимостью 19 тыс. рублей.

Во время переписки с владельцем товара, омич согласила на предложенные условия: внести 100% предоплату и ждать посылку из Москвы в течение трех дней. Однако посылка так и не пришла, а продавец перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. В настоящее время полицейские занимаются розыском лиц, причастных к совершению преступления.

В пресс-службе УМВД России по Омской области напомнили омичам, что стоит отнестись с большим сомнением, когда продавец просит перевести полную сумму до получения покупки. Также ни в коем случае не стоит сообщать посторонним людям пин-код банковской карты и временный пароль.