В центре Омска водитель ВАЗа сбил школьника
Происшествия  •  18 марта 2017, 15:45, последнее обновление 18 марта 2017, 16:12  •  печать

В центре Омска водитель ВАЗа сбил школьника

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ДТП произошло накануне вечером на улице Волховстроя.

17 марта около 20:35 часов в дежурную часть ГИБДД из медицинского учреждения поступило сообщение о ДТП на улице Волховстроя.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21099", двигавшийся по улице Волховстроя, в районе дома № 24 сбил перебегавшего в неположенном месте проезжую часть 14-летнего подростка.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Теги  •  #авария #ВАЗ #пешеход #улица Волховстроя #УМВД

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