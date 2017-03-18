В центре Омска водитель ВАЗа сбил школьника

17 марта около 20:35 часов в дежурную часть ГИБДД из медицинского учреждения поступило сообщение о ДТП на улице Волховстроя.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21099", двигавшийся по улице Волховстроя, в районе дома № 24 сбил перебегавшего в неположенном месте проезжую часть 14-летнего подростка.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.