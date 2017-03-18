В Омске пожарные всю ночь тушили полыхающий дом

Сегодня, 18 марта, ночью в коттеджном посёлке на ул. Завертяева произошёл пожар. Около 2:00 сообщение о возгорании поступило в омское ГУ МЧС, и на место происшествия были направлены 34 спасателя и 7 пожарных машин. В социальных сетях тем временем стали появляться видеозаписи с места происшествия.

- Крыша почти вся прогорела, едет ещё один пожарный расчёт. Их коллеги уже внутри, выломали окна, заливают водой с лестниц. От дома походу останутся только кирпичные стены, - заявил в ролике, опубликованном в группе "Аварийный Омск" социальной сети "ВКотакте", один из очевидцев.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что борьба с огнём продолжалась на протяжении нескольких часов. Потушить возгорание удалось к 6:50 утра. Материальный ущерб и причина пожара устанавливаются.