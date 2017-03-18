В Омске пожарные всю ночь тушили полыхающий дом
Происшествия  •  18 марта 2017, 12:45, последнее обновление 18 марта 2017, 14:06  •  печать

В Омске пожарные всю ночь тушили полыхающий дом

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Сотрудники МЧС на протяжении нескольких часов тушили загоревшийся в коттеджном посёлке дом. 

Сегодня, 18 марта, ночью в коттеджном посёлке на ул. Завертяева произошёл пожар. Около 2:00 сообщение о возгорании поступило в омское ГУ МЧС, и на место происшествия были направлены 34 спасателя и 7 пожарных машин. В социальных сетях тем временем стали появляться видеозаписи с места происшествия.

- Крыша почти вся прогорела, едет ещё один пожарный расчёт. Их коллеги уже внутри, выломали окна, заливают водой с лестниц. От дома походу останутся только кирпичные стены, - заявил в ролике, опубликованном в группе "Аварийный Омск" социальной сети "ВКотакте", один из очевидцев.

 

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что борьба с огнём продолжалась на протяжении нескольких часов. Потушить возгорание удалось к 6:50 утра. Материальный ущерб и причина пожара устанавливаются. 

Теги  •  #видео #дом #коттеджный поселок #МЧС #пожар #улица Завертяева

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  18 марта 2017, 14:00

Тяжелая работа в такую погоду тушить загорания да ещё такие трудные как этот и большие, отдыхать теперь ребятам

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