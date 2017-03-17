Омский школьник упал с метромоста и выжил

Полученные школьником травмы оказались не опасны для жизни. Сейчас он проходит лечение.

Накануне, 16 марта, 16-летний школьник упал с метромоста и выжил. После этого он добрался до берега и попросил вызвать скорую помощь у прохожих на набережной Тухачевского. С травмами внутренних органов его доставили в БСМП № 1. Полученные мальчиком травмы оказались не опасны для жизни, сейчас он проходит лечение. Следователи подчеркнули, что ребёнок не состоит в "группах смерти".

Как пишет РИА "Омск-информ", в Следственном комитете пояснили, что накануне происшествия у подростка произошёл конфликт с отцом из-за внешнего вида школьника.