Омский школьник упал с метромоста и выжил
Происшествия  •  17 марта 2017, 17:27, последнее обновление 17 марта 2017, 17:31  •  печать

Омский школьник упал с метромоста и выжил

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Полученные школьником травмы оказались не опасны для жизни. Сейчас он проходит лечение.

Накануне, 16 марта, 16-летний школьник упал с метромоста и выжил. После этого он добрался до берега и попросил вызвать скорую помощь у прохожих на набережной Тухачевского. С травмами внутренних органов его доставили в БСМП № 1. Полученные мальчиком травмы оказались не опасны для жизни, сейчас он проходит лечение. Следователи подчеркнули, что ребёнок не состоит в "группах смерти".

Как пишет РИА "Омск-информ", в Следственном комитете пояснили, что накануне происшествия у подростка произошёл конфликт с отцом из-за внешнего вида школьника.

Теги  •  #следственный комитет #школьник

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