Омича, убившего начальницу отделения почты, приговорили к 14 годам колонии

Суд вынес приговор жителю Омской области, который напал на начальницу почтового отделения из-за семи тысяч рублей. Мужчина отправится в колонию строгого режима на 14 лет.

Сегодня, 17 марта, Омский областной суд вынес приговор по уголовному делу 19-летнему Виталию Полякову. Его признали виновным по статьям "убийство, сопряжённое с разбоем" и "разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью".

Суд установил, что 19 ноября Поляков пришёл в филиал почтового отделения в селе Большепесчанка Называевского района, чтобы якобы оплатить услуги мобильной связи. Когда он убедился, что начальница отделения почты находится в помещении одна, он решил украсть деньги из кассы. Поэтому мужчина достал заранее приготовленный кухонный нож, прошёл за стойку операционного зала и напал на женщину, потребовав отдать наличность. Однако получил отказ.

Тогда подсудимый сам выдвинул один из ящиков стола, где обнаружил 6755 рублей. Чтобы сотрудница почты не позвала на помощь, он ударил её головой об дверь шкафа и бросил на пол, после чего женщина потеряла сознание. В это время он похитил найденные денежные средства.

Увидев, что омичка пришла в себя и пытается оказать сопротивление, он ударил её ножом не менее 30 раз. От полученных ранений начальница почты скончалась на месте, а Поляков сбежал с похищенными деньгами.

Суд назначил ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, а также обязал выплатить 400 тыс. рублей, чтобы компенсировать моральный вред сыну погибшей.