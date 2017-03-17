20-летний омич отравился газом в гараже и погиб

В Омске парень ремонтировал машину, сел погреться в салон и уснул. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти юноши.

15 марта около 18:30 в гараже, расположенном на проспекте Мира, родственники обнаружили тело 20-летнего парня. Родные начали беспокоиться, что тот долгое время не отвечал на звонки.

Как сообщает "Вечерний Омск", предполагается, что омич ремонтировал автомобиль ВАЗ-21093, замёрз, сел погреться в салон и завёл машину. После чего он заснул и погиб, надышавшись угарного газа. По факту несчастного случая омский СК проводит проверку.