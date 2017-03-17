20-летний омич отравился газом в гараже и погиб

15 марта около 18:30 в гараже, расположенном на проспекте Мира, родственники обнаружили тело 20-летнего парня. Родные начали беспокоиться, что тот долгое время не отвечал на звонки.
Как сообщает "Вечерний Омск", предполагается, что омич ремонтировал автомобиль ВАЗ-21093, замёрз, сел погреться в салон и завёл машину. После чего он заснул и погиб, надышавшись угарного газа. По факту несчастного случая омский СК проводит проверку.
Сколько таких нелепых смертей, неужели многие не знают что такое угарный газ и что он смертельно опасен? Ладно бы если маленькие дети не понимают, а тут взрослый парень погиб.
Жаль парня совсем молодой, сколько таких случаев. Все знают, что опасно, но продолжают греться в гаражах(