20-летний омич отравился газом в гараже и погиб
Происшествия  •  17 марта 2017, 12:26, последнее обновление 17 марта 2017, 12:37  •  печать

20-летний омич отравился газом в гараже и погиб

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В Омске парень ремонтировал машину, сел погреться в салон и уснул. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти юноши.

15 марта около 18:30 в гараже, расположенном на проспекте Мира, родственники обнаружили тело 20-летнего парня. Родные начали беспокоиться, что тот долгое время не отвечал на звонки.

Как сообщает "Вечерний Омск", предполагается, что омич ремонтировал автомобиль ВАЗ-21093, замёрз, сел погреться в салон и завёл машину. После чего он заснул и погиб, надышавшись угарного газа. По факту несчастного случая омский СК проводит проверку.

Теги  •  #автомобиль #гараж #несчастный случай

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Комментарии
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OLEG Chernow  •  17 марта 2017, 15:04

Сколько таких нелепых смертей, неужели многие не знают что такое угарный газ и что он смертельно опасен? Ладно бы если маленькие дети не понимают, а тут взрослый парень погиб.

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Евгения Шелохова  •  17 марта 2017, 13:34

Жаль парня совсем молодой, сколько таких случаев. Все знают, что опасно, но продолжают греться в гаражах(

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