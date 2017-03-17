В Омске сбили 9-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте

Вчера, 16 марта, в 19:30 в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП на улице Комкова. На место происшествия выехали полицейские и экстренные службы.
Сотрудники ДПС установили, что 36-летний водитель ехал по улице Комкова в сторону улицы Дианова. В районе дома № 4 под колеса его автомобиля попал 9-летний мальчик, решивший перебежать дорогу в неположенном месте. В результате ребёнок попал в больницу, однако после осмотра был отпущен.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются в ходе проверки.
Хорошо, что с ребенком все в порядке, а с его родителями представители ГИБДД должны серьезно поговорить.