В Омске сбили 9-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте

В Омске на улице Комкова произошло ДТП. Водитель автомобиля Hyundai Sonata сбил ребёнка, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

Вчера, 16 марта, в 19:30 в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП на улице Комкова. На место происшествия выехали полицейские и экстренные службы.

Сотрудники ДПС установили, что 36-летний водитель ехал по улице Комкова в сторону улицы Дианова. В районе дома № 4 под колеса его автомобиля попал 9-летний мальчик, решивший перебежать дорогу в неположенном месте. В результате ребёнок попал в больницу, однако после осмотра был отпущен.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются в ходе проверки.