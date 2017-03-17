В Омске сбили 9-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте
Происшествия  •  17 марта 2017, 10:17  •  печать

В Омске сбили 9-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте

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В Омске на улице Комкова произошло ДТП. Водитель автомобиля Hyundai Sonata сбил ребёнка, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

Вчера, 16 марта, в 19:30 в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП на улице Комкова. На место происшествия выехали полицейские и экстренные службы.

Сотрудники ДПС установили, что 36-летний водитель ехал по улице Комкова в сторону улицы Дианова. В районе дома № 4 под колеса его автомобиля попал 9-летний мальчик, решивший перебежать дорогу в неположенном месте. В результате ребёнок попал в больницу, однако после осмотра был отпущен.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются в ходе проверки.

Теги  •  #ДТП #переходил дорогу в неположенном месте #ребенок

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Комментарии
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Николай Каринин  •  17 марта 2017, 10:46

Хорошо, что с ребенком все в порядке, а с его родителями представители ГИБДД должны серьезно поговорить.

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