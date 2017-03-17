В Порт-Артуре почти пять часов тушили взорвавшийся дом
Происшествия  •  17 марта 2017, 09:27, последнее обновление 17 марта 2017, 10:30  •  печать

В Порт-Артуре почти пять часов тушили взорвавшийся дом

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Этой ночью в Ленинском округе произошёл крупный пожар, повредивший жилой дом, гараж и грузовой автомобиль.

Пожар начался накануне, 16 марта, в 23 часа. Огонь охватил частный дом по улице 3-я Новая, гараж во дворе и находившийся внутри автомобиль "Газель". Возгорание было обнаружено поздно, и когда на место прибыли пожарные, полностью горела кровля дома и гараж с машиной.

Звеном ГДЗС из дома спасены два человека. Погибших и травмированных нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

 

Чтобы полностью потушить огонь, понадобилось 4 часа 37 минут. Привлекались шесть пожарно-спасательных автомобилей и 26 человек личного состава. Причины возгорания сейчас устанавливаются. Известно, что дом отапливался от печки. Свидетели сообщают о том, что на территории подворья произошёл взрыв.

Теги  •  #видео #Ленинский округ #МЧС #пожар

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Комментарии
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Наталья Александровна  •  17 марта 2017, 11:05

Столько времени тушили! Это только представить, как должно гореть. Хорошо, что хоть не распространился огонь дальше, а то знаем, как оно бывает.

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