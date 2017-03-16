Экс-сотрудница омской почты получила два года за крупное хищение
Происшествия  •  16 марта 2017, 19:31, последнее обновление 16 марта 2017, 19:35  •  печать

Экс-сотрудница омской почты получила два года за крупное хищение

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Бывшей начальнице одного из почтовых отделений Омской области со своего рабочего места удалось похитить товары, стоимость которых составляла 750 тыс. руб. Преступление вскрылось после проведённой инвентаризации.

Сегодня вынесен приговор экс-начальнику одного из отделений почтовой связи Омского почтамта УФПС Омской области - филиала ФГУП "Почта России" Людмиле Чикишевой. Она признана виновной в растрате. Пропажу материальных ценностей удалось выявить после проведённой инвентаризации.

Следствию удалось доказать, что начальница, используя свое служебное положение, имея беспрепятственный доступ к вверенным ей товарно-материальным ценностям и денежным средствам, совершила хищение на сумму 759,5 тыс. руб. Вину она признала полностью.

Приговором суда экс-начальнице назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Теги  •  #суд #уголовное дело #хищение

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  16 марта 2017, 20:37

А деньги будут возвращены? Ну, или товар? За такую суму денег можно и поседеть 2 месяца.

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Ада С  •  16 марта 2017, 20:11

Давно уже не секрет, что на почтовых отделениях госпочты воруют посылки, поэтому правильно осудили - остальным будет урок.

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