Экс-сотрудница омской почты получила два года за крупное хищение

Бывшей начальнице одного из почтовых отделений Омской области со своего рабочего места удалось похитить товары, стоимость которых составляла 750 тыс. руб. Преступление вскрылось после проведённой инвентаризации.

Сегодня вынесен приговор экс-начальнику одного из отделений почтовой связи Омского почтамта УФПС Омской области - филиала ФГУП "Почта России" Людмиле Чикишевой. Она признана виновной в растрате. Пропажу материальных ценностей удалось выявить после проведённой инвентаризации.

Следствию удалось доказать, что начальница, используя свое служебное положение, имея беспрепятственный доступ к вверенным ей товарно-материальным ценностям и денежным средствам, совершила хищение на сумму 759,5 тыс. руб. Вину она признала полностью.

Приговором суда экс-начальнице назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.