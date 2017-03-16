Экс-сотрудница омской почты получила два года за крупное хищение

Сегодня вынесен приговор экс-начальнику одного из отделений почтовой связи Омского почтамта УФПС Омской области - филиала ФГУП "Почта России" Людмиле Чикишевой. Она признана виновной в растрате. Пропажу материальных ценностей удалось выявить после проведённой инвентаризации.
Следствию удалось доказать, что начальница, используя свое служебное положение, имея беспрепятственный доступ к вверенным ей товарно-материальным ценностям и денежным средствам, совершила хищение на сумму 759,5 тыс. руб. Вину она признала полностью.
Приговором суда экс-начальнице назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
А деньги будут возвращены? Ну, или товар? За такую суму денег можно и поседеть 2 месяца.
Давно уже не секрет, что на почтовых отделениях госпочты воруют посылки, поэтому правильно осудили - остальным будет урок.