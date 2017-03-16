В Омске пойдёт под суд экс-полицейский, хранивший у себя наркотики

Сотрудник полиции купил наркотики и в дальнейшем планировал их продать. Однако его задержали и уволили из правоохранительных органов.

Следственный комитет РФ по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

По версии следствия, 22-летний обвиняемый работал полицейским водителем полка ППСП УМВД России по городу Омску. В ноябре 2016 года он купил наркотики, забрав их из тайника, после чего хранил их с целью дальнейшей реализации.

Однако сбыть запрещённое вещество он не успел - его задержали коллеги. Впоследствии его уволили из органов внутренних дел. В настоящее время уголовное дело направили в суд.