В Омске пойдёт под суд экс-полицейский, хранивший у себя наркотики

Следственный комитет РФ по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
По версии следствия, 22-летний обвиняемый работал полицейским водителем полка ППСП УМВД России по городу Омску. В ноябре 2016 года он купил наркотики, забрав их из тайника, после чего хранил их с целью дальнейшей реализации.
Однако сбыть запрещённое вещество он не успел - его задержали коллеги. Впоследствии его уволили из органов внутренних дел. В настоящее время уголовное дело направили в суд.
Э-эх! молодой-неопытный... наркобарон. А я вот почему-то думаю, что это была обыкновенная подстава - как раз по прочине, что он отказался торговать наркотой - свои же и подставили. Ну или он полный дебил, что хранил "товар" дома и жда, когда же его арестуют))