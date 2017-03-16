В Омске пойдёт под суд экс-полицейский, хранивший у себя наркотики
Происшествия  •  16 марта 2017, 16:55, последнее обновление 16 марта 2017, 16:56  •  печать

В Омске пойдёт под суд экс-полицейский, хранивший у себя наркотики

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Сотрудник полиции купил наркотики и в дальнейшем планировал их продать. Однако его задержали и уволили из правоохранительных органов. 

Следственный комитет РФ по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

По версии следствия, 22-летний обвиняемый работал полицейским водителем полка ППСП УМВД России по городу Омску. В ноябре 2016 года он купил наркотики, забрав их из тайника, после чего хранил их с целью дальнейшей реализации.

Однако сбыть запрещённое вещество он не успел - его задержали коллеги. Впоследствии его уволили из органов внутренних дел. В настоящее время уголовное дело направили в суд.

Теги  •  #наркотики #суд #уголовное дело

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Комментарии
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Виктор Вайз  •  16 марта 2017, 17:03

Э-эх! молодой-неопытный... наркобарон. А я вот почему-то думаю, что это была обыкновенная подстава - как раз по прочине, что он отказался торговать наркотой - свои же и подставили. Ну или он полный дебил, что хранил "товар" дома и жда, когда же его арестуют))

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