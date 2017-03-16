Пьяный омич сообщил в полицию о захвате заложников и потребовал самолёт
Происшествия  •  16 марта 2017, 15:15, последнее обновление 16 марта 2017, 15:27  •  печать

Пьяный омич сообщил в полицию о захвате заложников и потребовал самолёт

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Житель Омской области позвонил в полицию и рассказал, что захватил заложников в одном из популярных клубов. За их освобождение он потребовал деньги и самолёт.

14 марта около 22:30 в полицию Тюкалинского района позвонил неизвестный, который сообщил, что захватил заложников в местном клубе. За освобождение людей он потребовал деньги и самолёт, сообщает "Вечерний Омск".

Полицейские отследили, что звонок поступил из таксофона, которым редко пользуются местные жители. К таксофону привели служебно-разыскную собаку по кличке Лорд, который взял след и нашёл злоумышленника в частном доме. Его житель - 21-летний парень - был пьян, и его невозможно было разбудить. Омича доставили в отделение полиции, где он признался в ложном сообщении. Мужчина рассказал, что хотел посмотреть, как быстро полиция отреагирует на звонок от "террориста".

"Вечернему Омску" в пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что на молодого человека завели уголовное дело за ложное сообщение о терроризме. Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.

Теги  •  #захват заложников #ложное сообщение #полиция #пьяный омич #самолет #терроризм

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Комментарии
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Сергей Кузнецов  •  16 марта 2017, 15:34

Оштрафуют крупненько этого шутника. А то и условный срок может схлопотать.

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Злата Маркова  •  16 марта 2017, 17:02

Не был бы пьян и не возникло бы желания проверять полицию. Нажил себе парень крупные неприятности.

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