Пьяный омич сообщил в полицию о захвате заложников и потребовал самолёт

Житель Омской области позвонил в полицию и рассказал, что захватил заложников в одном из популярных клубов. За их освобождение он потребовал деньги и самолёт.

14 марта около 22:30 в полицию Тюкалинского района позвонил неизвестный, который сообщил, что захватил заложников в местном клубе. За освобождение людей он потребовал деньги и самолёт, сообщает "Вечерний Омск".

Полицейские отследили, что звонок поступил из таксофона, которым редко пользуются местные жители. К таксофону привели служебно-разыскную собаку по кличке Лорд, который взял след и нашёл злоумышленника в частном доме. Его житель - 21-летний парень - был пьян, и его невозможно было разбудить. Омича доставили в отделение полиции, где он признался в ложном сообщении. Мужчина рассказал, что хотел посмотреть, как быстро полиция отреагирует на звонок от "террориста".

"Вечернему Омску" в пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что на молодого человека завели уголовное дело за ложное сообщение о терроризме. Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.