В Омске вор переоделся, скрываясь от полицейских

В Омске 22-летняя продавщица магазина, расположенного на проспекте Карла Маркса, позвонила в полицию с сообщением о краже. Неизвестный мужчина похитил её мобильный телефон, стоимостью 14 тыс. руб.

Полицейские выяснили, что подозреваемый долгое время находился в торговом зале и рассматривал витрины. Когда девушка отвлеклась на заполнение документов, он неожиданно схватил её телефон, находившийся на полке за кассовой зоной, и выбежал из магазина.

Омичка описала приметы грабителя, после чего на остановке "Кинотеатр имени Маяковского" патрульные постовые заметили молодого человека, похожего по описаниям на преступника. Единственное, что не совпадало, - это верхняя одежда.

Девушка описывала подозреваемого, как одетого в чёрную куртку, а на пуховике мужчины обнаружились яркие белые полосы. Тем не менее полицейские решили проверить мужчину. В ходе личного досмотра в кармане его куртки нашли телефон, на который в этот момент позвонила потерпевшая. В итоге злоумышленник рассказал, что пытаясь скрыться от полицейских, он переодел свою куртку внутренней стороной наружу.

На 22-летнего рецидивиста возбуждено уголовное дело за грабёж. Он может попасть в тюрьму на четыре года.