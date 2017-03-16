В Омске вор переоделся, скрываясь от полицейских
Происшествия  •  16 марта 2017, 13:19, последнее обновление 16 марта 2017, 13:26  •  печать

В Омске вор переоделся, скрываясь от полицейских

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22-летний мужчина похитил мобильный телефон у продавщицы. Пытаясь скрыться от полицейских, он переодел верхнюю одежду.

В Омске 22-летняя продавщица магазина, расположенного на проспекте Карла Маркса, позвонила в полицию с сообщением о краже. Неизвестный мужчина похитил её мобильный телефон, стоимостью 14 тыс. руб.

Полицейские выяснили, что подозреваемый долгое время находился в торговом зале и рассматривал витрины. Когда девушка отвлеклась на заполнение документов, он неожиданно схватил её телефон, находившийся на полке за кассовой зоной, и выбежал из магазина.

Омичка описала приметы грабителя, после чего на остановке "Кинотеатр имени Маяковского" патрульные постовые заметили молодого человека, похожего по описаниям на преступника. Единственное, что не совпадало, - это верхняя одежда.

Девушка описывала подозреваемого, как одетого в чёрную куртку, а на пуховике мужчины обнаружились яркие белые полосы. Тем не менее полицейские решили проверить мужчину. В ходе личного досмотра в кармане его куртки нашли телефон, на который в этот момент позвонила потерпевшая. В итоге злоумышленник рассказал, что пытаясь скрыться от полицейских, он переодел свою куртку внутренней стороной наружу.

На 22-летнего рецидивиста возбуждено уголовное дело за грабёж. Он может попасть в тюрьму на четыре года.

Теги  •  #грабеж #мобильный телефон #рецидивист #уголовное дело

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Комментарии
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Марина  •  16 марта 2017, 14:45

Молодцы! И девушка хорошо запомнила вора. Обычно продавцы обычно наблюдательные.

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