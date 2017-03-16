19-летний омич попался с крупной партией "соли"

В Омске транспортные полицейские задержали 19-летнего омича, у которого в ходе личного досмотра обнаружили свёрток из фольги, внутри которого оказалось 104 грамма синтетического наркотика. Экспертиза подтвердила, что запрещённое вещество - это наркотическое средство N-метилэфедрон, более известное как "соль".

Во время предварительной проверки парень рассказал, что получил его от неизвестного мужчины, с которым общался через соцсеть. В дальнейшем омич планировал реализацию продукта.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков в крупном размере". Парню грозит от трёх до десяти лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. руб.