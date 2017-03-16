19-летний омич попался с крупной партией "соли"
Происшествия  •  16 марта 2017, 12:00, последнее обновление 16 марта 2017, 12:08  •  печать

19-летний омич попался с крупной партией "соли"

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Полицейские обнаружили в рюкзаке парня свёрток с запрещённым веществом массой 104 грамма.

В Омске транспортные полицейские задержали 19-летнего омича, у которого в ходе личного досмотра обнаружили свёрток из фольги, внутри которого оказалось 104 грамма синтетического наркотика. Экспертиза подтвердила, что запрещённое вещество - это наркотическое средство N-метилэфедрон, более известное как "соль".

Во время предварительной проверки парень рассказал, что получил его от неизвестного мужчины, с которым общался через соцсеть. В дальнейшем омич планировал реализацию продукта.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков в крупном размере". Парню грозит от трёх до десяти лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. руб.

Теги  •  #синтетические наркотики #транспортная полиция #уголовное дело #штраф

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Комментарии
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Александр Комаров  •  16 марта 2017, 15:03

Опять мелкая рыбешка попалась, интересно сколько стоит такая партия "соли"?

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