В Омской области водитель сбил восьмилетнего мальчика и скрылся
Происшествия  •  16 марта 2017, 11:19, последнее обновление 16 марта 2017, 11:33  •  печать

В Омской области водитель сбил восьмилетнего мальчика и скрылся

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В одном из сёл Омской области ребёнок неожиданно выбежал на дорогу, после чего попал под машину. Водитель автомобиля "Лада Приора" скрылся с места происшествия.

Вчера, 15 марта, около семи часов вечера в дежурную часть ОМВД России по Усть-Ишимскому району сообщили о ДТП в селе Никольск. Приехавшие на место происшествия полицейские и бригада скорой помощи обнаружили пострадавшего восьмилетнего мальчика.

Выяснилось, что неизвестный водитель ехал по улице Советской, когда ему под колеса внезапно выбежал ребёнок. Водитель скрылся с места происшествия. Мальчика доставили в больницу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские нашли виновника происшествия. Им оказался 47-летний водитель "Лады Приора", на которого завели административное дело из-за оставления места ДТП. Полицейские проводят проверку, после которой станет ясно, что ожидает мужчину - лишение прав на срок до полутора лет или арест до 15 суток.

Теги  •  #больница #ДТП #ребенок

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