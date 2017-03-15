СК проверит инцидент с обрушением стены на школьника
Происшествия  •  15 марта 2017, 17:54  •  печать

СК проверит инцидент с обрушением стены на школьника

Автор:

Школьник из Омской области разбирал стену заброшенного здания на кирпичи для продажи. Следователи выяснят, почему ответственные за безопасность заброшенных зданий чиновники бездействовали.

Следственный комитет проводит проверку по факту несчастного случая с 14-летним школьником, произошедшего в селе Нагибино Тюкалинского района Омской области. По предварительным данным, подросток хотел заработать, поэтому 13 марта разбирал стену заброшенного здания бывшего совхоза "Нагибинский" на кирпичи.

Строительный материал школьник планировал впоследствии продать, однако на него обрушилась кирпичная кладка стены. В результате ребёнок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибами. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает.

В ходе проверки следователи намерены выяснить обстоятельства и причины произошедшего, а также почему бездействовали лица, ответственные за безопасность заброшенных строений.

Теги  •  #заброшенное здание #проверка #следственный комитет #школьник

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Виктор Монин  •  15 марта 2017, 20:34

Сомневаюсь, что смогут найти ответственных за заброшенные здания. Спишут все на самодеятельность школьника.

Ответить
Последние новости
Омский чиновник, подозреваемый в браконьерстве, заявил, что его подставили  •  сегодня, 18:21  •   1
Боровшемуся с коррупцией омскому полицейскому вменили получение крупной взятки  •  сегодня, 18:05  •   1
ОмГПУ проведёт летнюю школу для немецких студентов  •  сегодня, 18:02
В реконструируемом кинотеатре "Первомайский" начали отделочные работы  •  сегодня, 17:43
На содержание омских КТОСов бюджетных денег хватит лишь до середины года  •  сегодня, 17:36
За омскими кладбищами будет присматривать ГЛОНАСС  •  сегодня, 17:30
Еще новости
Ювелирный 240Х400
Вавилон 240x400