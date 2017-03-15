СК проверит инцидент с обрушением стены на школьника

Школьник из Омской области разбирал стену заброшенного здания на кирпичи для продажи. Следователи выяснят, почему ответственные за безопасность заброшенных зданий чиновники бездействовали.

Следственный комитет проводит проверку по факту несчастного случая с 14-летним школьником, произошедшего в селе Нагибино Тюкалинского района Омской области. По предварительным данным, подросток хотел заработать, поэтому 13 марта разбирал стену заброшенного здания бывшего совхоза "Нагибинский" на кирпичи.

Строительный материал школьник планировал впоследствии продать, однако на него обрушилась кирпичная кладка стены. В результате ребёнок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибами. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает.

В ходе проверки следователи намерены выяснить обстоятельства и причины произошедшего, а также почему бездействовали лица, ответственные за безопасность заброшенных строений.